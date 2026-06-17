Ekvador'da 10 Eyalette Olağanüstü Hal İlanı - Son Dakika
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Ekvador'da 10 Eyalette Olağanüstü Hal İlanı

17.06.2026 07:25
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Ekvador Devlet Başkanı Noboa, güvenlik sorunları nedeniyle 10 eyalet ve 3 kasabada OHAL ilan etti.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, artan güvenlik sorunları ve "ciddi iç karışıklık" gerekçesiyle 10 eyalet ile 3 kasabada olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Noboa'nın imzaladığı kararname kapsamında, ciddi iç karışıklıklar gerekçe gösterilerek 10 eyalet ve 3 kasabada 60 gün süreyle OHAL ilan edilmesine karar verildi.

Kararnamede, OHAL'in güvenlik güçlerine söz konusu bölgelerde "iç güvenliği sağlamak, kamu düzeni ile vatandaşların güvenliğini yeniden tesis etmek, sürdürmek ve kontrol altında tutmak" amacıyla müdahale yetkisi tanıdığı belirtildi.

Söz konusu düzenlemenin "halkın hak, özgürlük ve güvencelerini kullanmasını olumsuz etkileyen her türlü suç ve yasa dışı faaliyetin önlenmesi, bunlarla mücadele edilmesi ve etkisiz hale getirilmesini" amaçladığı ifade edildi.

Kararname, konut dokunulmazlığını da askıya alarak, güvenlik güçlerinin yasa dışı faaliyet yürütüldüğünden şüphelenilen özel konutlara müdahalede bulunmasına ve bu konutlara girmesine olanak tanıyor.

Devlet Başkanı Noboa daha önce de artan şiddet olaylarını gerekçe göstererek farklı dönemlerde üç kez OHAL ilan etmişti.

Ekvador, İçişleri Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 9 bin 300 cinayet vakasıyla 2025 yılını rekor seviyedeki cinayet sayısıyla kapattı. Bu tablo, ülkeyi cinayet oranında Latin Amerika'nın en üst sıralarına taşıdı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekvador'da 10 Eyalette Olağanüstü Hal İlanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekvador'da 10 Eyalette Olağanüstü Hal İlanı - Son Dakika
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