Ekvador Devlet Başkanı Noboa, 8 eyaletteki OHAL'i 30 gün daha uzattı - Son Dakika
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Ekvador Devlet Başkanı Noboa, 8 eyaletteki OHAL'i 30 gün daha uzattı

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Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, 8 eyalette geçerli OHAL'i ciddi iç karışıklık gerekçesiyle 30 gün daha uzattı. Karar, başkent Kito ve Guayaquil'in bulunduğu eyaletlerde güvenlik güçlerine arama kısıtlamalarını kaldırma, orduya devriye imkanı tanıyor.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, çete şiddeti ve güvenlik krizinin tırmandığı 8 eyalette geçerli olan olağanüstü hali (OHAL) "ciddi iç karışıklık" gerekçesiyle 30 gün süreyle uzatma kararı aldı.

Ulusal basında çıkan habere göre, OHAL kapsamına alınan bölgeler arasında başkent Kito'nun yer aldığı Pichincha, ülkenin en büyük ticaret merkezi Guayaquil'i kapsayan Guayas ile stratejik öneme sahip Kolombiya sınırındaki Esmeraldas ve Peru sınırındaki El Oro eyaletleri de bulunuyor.

Ülkede 8 eyalette geçerli olacak OHAL kararı, güvenlik güçlerine arama kısıtlamalarını kaldırma ve ordunun iç güvenlik operasyonları kapsamında devriye faaliyetlerini sürdürme imkanı tanıyor.

Ekvador, Devlet Başkanı Noboa'nın çetelerle mücadeleyi sertleştirerek bu grupları "terörist" olarak nitelendirmeye başladığı 2024 yılından bu yana "iç silahlı çatışma" durumu altında bulunuyor.

OHAL'in uzatılması kararı, Ekvador'da bu yıl dördüncü kez uygulanan ve Guayas, Manabi, Los Rios, El Oro ile Esmeraldas eyaletlerini kapsayan 10 günlük gece sokağa çıkma yasağının sona ermesinden bir gün sonra alındı.

Devlet Başkanı Noboa, daha önce 15 Eylül'de ülkenin 8 eyaleti ve 3 kasabasında 60 günlük OHAL ilan etmiş, kıyıdaki 4 eyalette 17-30 Eylül'de uygulanacak gece sokağa çıkma yasağını da yürürlüğe koymuştu.

Sokağa çıkma yasağı süresince 2 bin 600'den fazla kişi gözaltına alınırken, 2,5 ton uyuşturucu da ele geçirilmişti.

OHAL'in uzatılması kararı, belediye başkanları, valiler ve Yurttaş Katılımı ve Sosyal Denetim Konseyi (CPCCS) üyelerinin belirleneceği 29 Kasım'daki yerel seçimlere yaklaşık iki hafta kala alındı.

Buna rağmen ülkede 2025 yılı, İçişleri Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 9 bin 300 cinayetle en yüksek can kaybının kaydedildiği yıl oldu.

Kaynak: AA
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