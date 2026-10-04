El Halil'in Es-Semu beldesinde İsrailliler bir aracı ateşe verip eve saldırdı - Son Dakika
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El Halil'in Es-Semu beldesinde İsrailliler bir aracı ateşe verip eve saldırdı

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WAFA'ya göre, El Halil'in Es-Semu beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ait mülklere saldırdı. Saldırıda bir araç yakılırken bir evin duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldı ve çevreye maddi zarar verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bir aracı ateşe verirken, Filistinlilerin evlerine saldırı düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler El-Halil'in Es-Semu beldesinde Filistinlilere ait mülklere saldırdı.

Mahmud Musa er-Revaşide'nin aracını yakan İsrailliler, Revaşide'nin evinin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı, çevreye de maddi hasar verdi.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sadece eylül ayında Filistinlileri hedef alan 2 binden fazla saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen saldırılar, Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınması, ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine erişiminin engellenmesi, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesiyle sonuçlanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda 1200'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, en az 13 bin 350 kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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