El Paso'da Uçuş Yasağı Lazer Silahı Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika
El Paso'da Uçuş Yasağı Lazer Silahı Nedeniyle İptal Edildi

13.02.2026 12:24
CBP'nin lazer silahı kullanması, El Paso'daki uçuş yasağının nedenini oluşturdu. FAA hava sahasını kapattı.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı El Paso kentinin hava sahasında 11 Şubat'ta saatler sonra kaldırılan uçuş yasağına Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ekiplerinin lazer silahını ateşlemesinin neden olduğu iddia edildi.

Axios'un haberinde, Meksika sınırındaki El Paso'da uygulamaya konulduktan kısa süre sonra iptal edilmesiyle tartışma yaratan uçuş yasağına ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Haberde daha önce Meksikalı kartellere ya da ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile Savunma Bakanlığı (Pentagon) arasındaki anlaşmazlığa bağlanan kapanmaya ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, CBP ekiplerinin kentte insansız hava araçlarına (İHA) yönelik silah sistemini ateşlediğini, yeterli koordinasyon sağlanmadan hareket ettikleri gerekçesiyle FAA'nın, El Paso hava sahasını kapatma kararı aldığını iddia etti.

Ateşlenen silahın AeroVironment firmasının İHA'larla mücadele amacıyla ürettiği lazer sistemi LOCUST olduğu ileri sürüldü.

El Paso hava sahası kapatılıp açılmıştı

FAA, 11 Şubat'ta El Paso'nun hava sahasını 10 gün boyunca uçuşlara kapattığını duyurmasından birkaç saat sonra yasağı kaldırdığını açıklamıştı.

ABD medyasına konuşan hükümet yetkilisi, geçici yasağın, Meksikalı kartellerin ABD hava sahasını İHA'larla ihlal etmesinden kaynaklandığını söylemişti.

Pentagon'un, El Paso Uluslararası Havalimanı'na bitişik Fort Bliss Askeri Üssü yakınlarında "İHA'ları düşürmeye yönelik tatbikat" planladığı, bu kapsamda yüksek enerjili lazer sistemi kullanılmasının öngörüldüğü iddia edilmişti.

Tatbikatın, güvenlik etkilerine ilişkin toplantılar planlanmasına rağmen Pentagon'un testleri daha erken yapmak istediği, FAA'nın ise Beyaz Saray ve Pentagon yetkililerini güvenlik açısından önceden bilgilendirmeden hava sahasını geçici olarak kapattığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, El Paso, Güncel, Son Dakika

