Elazığ\'da 141 TOKİ Konutu Tamamlandı

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Elazığ'da 141 deprem konutu tamamlandı

ELAZIĞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Elazığlı afetzedeler için yapımına başlanan 141 TOKİ konutunun yapımı tamamlanırken, peyzaj ve yol çalışmalarının tamamlanması için de çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından 11 ilde de yaraların sarılması için sahada çalışmalar sürüyor. Depremden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ'da sahada her türlü çalışmanın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önderliğinde TOKİ tarafından başlatılan yeni konutların inşası sürüyor. Gümüşkavak Mahallesi'nde yapımına başlanan 141 TOKİ konutunun yapımı tamamlanırken peyzaj ve yol çalışmaları sürüyor. Konutların en kısa süre içerisinde tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edilmesi bekleniyor.

6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden 11 ilin etkilendiğini belirten inşaat mühendisi Salih Mehmetalioğlulları, "Elazığ'da depremden etkilenen illerden birisiydi. Depremden sonra TOKİ ihalelere başladı ve bizde 2024 Ocak ayında ihalemizi alarak TOKİ çalışmalarına hızla başladık. Şantiyemiz toplam 141 konuttan oluşuyor. Dairelerimizin tamamı 3+1 şeklindedir. Şuan da yapımı devam eden konutlarımızın bitme aşamasına geldik sadece peyzaj ve yol çalışmalarımız kaldı. Hızlı bir şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. Konutlarımız net olarak 84 metrekaredir. TOKİ olarak en kısa sürede buradaki konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.