Elazığ\'da araçta iş makinesine gizlenmiş 1 kilo 850 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da araçta iş makinesine gizlenmiş 1 kilo 850 gram esrar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da çevre illerden gelen 2 aracın durdurulduğu operasyonda, iş makinesinin içine gizlenmiş 9 parça halinde 1 kilo 850 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu sevkiyatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda çevre illerden kente gelen 2 araç şüphe üzerine durduruldu.
Araçlarda narkotik köpeğiyle yapılan aramada, bir aracın bagaj bölümünde iş makinesinin içerisine gizlenmiş 9 parça halinde 1 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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