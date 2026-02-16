Elazığ'da Asayiş Olayları Ve Yakalamalar

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8-15 Şubat'ta kentte meydana gelen 258 asayiş olayında 245 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 35'i tutuklandı, 11 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Uygulamalarda, 53 bin 264 kişi ve 25 bin 574 araç kontrol edildi, 3 bin 543 araca cezai işlem uygulandı, 216 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda 10 tabanca, 7 tüfek, 177 fişek ve kartuş, 2 şarjör, 13 kesici alet, 81,63 gram esrar, 8,55 gram kubar esrar, 6,48 gram metamfetamin, 314,52 gram bonzai, 16,51 gram bonzai hammaddesi, 408 sentetik ecza ve uyarıcı hap, 3,31 gram kokain, 19,3 gram kannabinoid, çalıntı 2 motosiklet, cep telefonu ve bir miktar inşaat malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca, kaçak 20 litre alkol, 5 bin 200 paket sigara, 600 kilogram hayvansal gıda ürünü ve 674 kilogram balığa el konuldu.

Kentte meydana gelen 31 trafik kazasında 51 kişi yaralandı.

Öte yandan, kayıp olarak aranan 10 kişi yürütülen çalışmalarla bulundu.