Elazığ'da Asayiş Olayları Ve Yakalamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elazığ'da Asayiş Olayları Ve Yakalamalar

16.02.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 8-15 Şubat tarihlerinde 258 asayiş olayı yaşandı, 245 şüpheli yakalandı.

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8-15 Şubat'ta kentte meydana gelen 258 asayiş olayında 245 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 35'i tutuklandı, 11 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Uygulamalarda, 53 bin 264 kişi ve 25 bin 574 araç kontrol edildi, 3 bin 543 araca cezai işlem uygulandı, 216 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda 10 tabanca, 7 tüfek, 177 fişek ve kartuş, 2 şarjör, 13 kesici alet, 81,63 gram esrar, 8,55 gram kubar esrar, 6,48 gram metamfetamin, 314,52 gram bonzai, 16,51 gram bonzai hammaddesi, 408 sentetik ecza ve uyarıcı hap, 3,31 gram kokain, 19,3 gram kannabinoid, çalıntı 2 motosiklet, cep telefonu ve bir miktar inşaat malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca, kaçak 20 litre alkol, 5 bin 200 paket sigara, 600 kilogram hayvansal gıda ürünü ve 674 kilogram balığa el konuldu.

Kentte meydana gelen 31 trafik kazasında 51 kişi yaralandı.

Öte yandan, kayıp olarak aranan 10 kişi yürütülen çalışmalarla bulundu.

Kaynak: AA

Elazığ, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Asayiş Olayları Ve Yakalamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
İsveç’ten Kanada’ya hile suçlaması: Kennedy’den küfürlü yanıt İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt
Fenerbahçe’nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca
Ertan Torunoğulları’dan forvet transferi sorusuna cevap Ertan Torunoğulları'dan forvet transferi sorusuna cevap
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube’de 42 yıl sonra değişim İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube'de 42 yıl sonra değişim
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

16:57
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
16:56
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
16:41
X’e erişimde sorun yaşanıyor
X'e erişimde sorun yaşanıyor
16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 17:22:25. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Asayiş Olayları Ve Yakalamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.