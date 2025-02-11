Elazığ\'da Asayiş Raporu Açıklandı

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Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 3-9 Şubat'ta meydana gelen 190 asayiş olayında yakalanan 189 şüpheliden 8'i tutuklandı, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş uygulamalarında 71 bin 32 kişi ve 44 bin 455 araç kontrol edildi, aranan 515 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38'i tutuklandı.

Kontrol edilen araçlardan 2 bin 782'sine cezai işlem uygulandı, 198 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda, 12 tabanca, 7 tüfek, 4 kesici alet, 329 fişek, 26 boş mühimmat kovanı, 2 bin kilogram kaçak sakatat, 45 elektronik nargile likiti, 30 bin 800 makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün, 40 kilogram nargile tütünü, 2 sigara sarma makinası, 6 kilogram nargile kömürü, 909 ilaç, 300 parfüm, 20 litre etil alkol ve 2 viski aroma kiti ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda da 8 gram esrar, 3 kilo 378 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 7 uyuşturucu hap, 16 sentetik ecza, 3 gram kenevir tohumu, 3 gram kokain ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 34 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Ayrıca kayıp olarak aranan 8 kişi ile çalıntı 15 paket gıda malzemesi bulundu.