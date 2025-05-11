Elazığ'da Fırtına Zor Anlar Yaşattı

Elazığ'da fırtına etkili old

ELAZIĞ - Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Kentte ara ara önce kuvvetli rüzgar ardından da fırtına etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Koçkale mevkisinde vatandaşlar zor anlar yaşadı.Fırtınanın şiddeti cep telefonu ile görüntülendi.