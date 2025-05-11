Elazığ'da fırtına etkili old
ELAZIĞ - Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Kentte ara ara önce kuvvetli rüzgar ardından da fırtına etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Koçkale mevkisinde vatandaşlar zor anlar yaşadı.Fırtınanın şiddeti cep telefonu ile görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Fırtına Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?