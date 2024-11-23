Elazığ\'da Hafızlık İcazet Merasimi Düzenlendi

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Elazığ'da hafızlık icazet merasimi düzenlendi

ELAZIĞ - Elazığ'da hafızlık belgesi almaya hak kazanan 129 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan sınav sonucu hafızlık belgesi almaya hak kazanan 56'sı kız toplamda 129 öğrenci için İzzetpaşa Camisinde hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Elazığ İl Müftülüğüne bağlı yatılı Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan öğrenciler için hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimin açılış konuşmasını İl Müftüsü İrfan Üstündağ yaptı. İl Müftüsü Üstündağ, "Bugün Elazığ ilimizde 129 hafızımızın icazet merasimini icra ediyoruz. Bu güzel günü bizlere lütfettiği için yüce mevlamıza sonsuz hamdediyorum, şükrediyorum" dedi.

Vali Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın da katılım sağladığı tören sonunda hafızlara diploma ve hediyeler verildi.