Elazığ'da Kar Yağışı Araçları Mağdur Etti

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Elazığ'da kar yağışında yolda kalan araçlar, ekipler tarafından kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan araçlar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Karakoçan- Bingöl karayolunda kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan araçlar, Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makineleri kullanılarak kurtarıldı.