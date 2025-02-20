Elazığ'da Kar Yağışı Araçları Mağdur Etti

Elazığ'da kar yağışında yolda kalan araçlar, ekipler tarafından kurtarıldı
ELAZIĞ - Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan araçlar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Elazığ'da dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Karakoçan- Bingöl karayolunda kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan araçlar, Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makineleri kullanılarak kurtarıldı.
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