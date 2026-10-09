Elazığ'da muhtarlara uyuşturucuyla mücadele için bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da muhtarlara uyuşturucuyla mücadele için bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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Elazığ'da Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Valilik İdare ve Denetim Müdürlüğünce mahalle ve köy muhtarlarına uyuşturucuyla mücadele konusunda toplantı düzenlendi. Muhtarlara madde bağımlılığı, şüpheli durumların bildirilmesi ve ihbar mekanizmaları anlatıldı.

??????? Elazığ'da mahalle ve köy muhtarları uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile Valilik İdare ve Denetim Müdürlüğünce mahalle ve köy muhtarlarına yönelik uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verilirken vatandaşların bilinçlendirilmesi ve şüpheli durumların ilgili birimlere bildirilmesinin önemi ele alındı.

İdare ve Denetim Müdürü Ramazan Polat ile narkotik biriminde görevli polis memuru Eyüp Esregün tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmede, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişilerin genel özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokaklardaki isimleri, uyuşturucu maddelerin ticareti ve tüketiminde kullanılan ifadeler, şüpheli mekanlar ve uyuşturucuyla mücadelede uygulanan yasal müeyyideler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca uyuşturucuyla mücadele kapsamında hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Uyuşturucuyla mücadelenin etkin şekilde yürütülmesinde toplumun tüm kesimlerinin iş birliğinin önemine dikkat çekilen toplantıda, muhtarların sahada karşılaşabilecekleri şüpheli durumlarda ilgili güvenlik birimleriyle koordinasyon içerisinde hareket etmelerinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA
GüvenlikElazığGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da muhtarlara uyuşturucuyla mücadele için bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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