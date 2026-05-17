Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Elazığ'da SUV tipi araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Elazığ-Keban kara yolunun 10'uncu kilometresinde S.Ü'nün kullandığı 23 AAU 925 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen R.C. idaresindeki 23 HL 945 plakalı SUV tipi araca arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücü ile otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
