Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Elazığ'da yolcu otobüsünde 617 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, Karakoçan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği desteğiyle arama yapıldı.
Aramada, bir yolcuya ait, buzdolabı kompresör motoruna gizlenmiş 617 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
