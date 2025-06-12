Elazığ'da araziler yaban domuzlarının istilasına uğradı
ELAZIĞ - Elazığ'da araziler yaban domuzlarının istilasına uğradı.
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Aşağıkuluşağı köyüne inen domuzlar hububat alanları talan etti. Onlarca dönümlük alanları talan eden domuzlar nedeniyle çiftçiler zor durumda kaldı.
Domuzların ekili alanlara verdiği zararlar çiftçiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Yaban Domuzu İstilasına Karşı Çiftçiler Zor Durumda - Son Dakika
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