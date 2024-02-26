Elazığ'daki maden ocağındaki göçüğü araştırmak üzere başmüfettiş görevlendirildi - Son Dakika
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Elazığ'daki maden ocağındaki göçüğü araştırmak üzere başmüfettiş görevlendirildi

Elazığ\'daki maden ocağındaki göçüğü araştırmak üzere başmüfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçüğü araştırmak üzere başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, göçükten etkilenen işçilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığa bağlı başmüfettişin görevlendirildiğini belirtti. Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

26.02.2024 17:21  Güncelleme: 17:23
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçüğü araştırmak üzere başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, krom madenindeki göçükten etkilenen işçilere ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Göçükten çıkarılan maden işçilerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Allah'tan şifalar diliyorum.

Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı başmüfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Elazığ, Politika, Güncel, Son Dakika

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