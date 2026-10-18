Elazığ Palu'da düğüne giden amcaya ve yeğenine otomobil çarptı, amca öldü

Elazığ'ın Palu ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kalekent Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonuna yaya giden İ.Ö. ile yeğeni A.Ö'ye, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan amca ve yeğeni ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amca İ.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı, kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.