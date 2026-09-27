Elazığ Palu'da örtü yangını köylülerin desteğiyle söndürüldü, kaplumbağa kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ Palu'da örtü yangını köylülerin desteğiyle söndürüldü, kaplumbağa kurtarıldı

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Elazığ Palu\'da örtü yangını köylülerin desteğiyle söndürüldü, kaplumbağa kurtarıldı
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Elazığ Palu'daki Akdağ'da dün çıkan örtü yangını, araçların giremediği sarp arazide köy sakinlerinin de desteğiyle söndürüldü. Geven örtüsünün bulunduğu geniş bir arazi zarar görürken, alevler arasında mahsur kalan kaplumbağa kurtarılıp su verilerek doğaya salındı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Akdağ'da çıkan örtü yangını söndürüldü.

Akdağ eteğinde yer alan Güllüce köyünün üst bölgesindeki dağlık arazide dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Geven bitki örtüsünün yoğun olarak bulunduğu bölgedeki yangında alevler kısa sürede büyüyerek dağın zirvesine doğru ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye Palu Orman İşletme Şefliği, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgenin sarp kayalık ve dik yamaçlardan oluşması nedeniyle yangın söndürme araçlarının giremediği alandaki yangın, köy sakinlerinin de desteğiyle ekiplerce söndürüldü.

Yangında, geven bitki örtüsünün bulunduğu geniş bir arazi zarar gördü.

Öte yandan, yangında alevlerin arasında mahsur kalan bir kaplumbağa ekipler tarafından fark edilerek güvenli alana alındı.

Yangından etkilendiği görülen kaplumbağaya pet şişeyle su verilerek doğaya salındı.

Kaynak: AA
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