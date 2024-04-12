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Elazığ- Pertek feribotlarında bayram yoğunluğu

ELAZIĞ - Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Elazığ'dan başta Tunceli, Erzincan ve çevre illere gitmek için soluğu iskelede aldı. Elazığ-Pertek feribotlarında metrelerce araç kuyruğu oluşurken vatandaşlar köprünün bir an önce yapılmasını talep etti.

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Elazığ'da bulunan yerli ve yabancı turistler, Elazığ-Pertek feribot iskelesine akın etti. 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler başta Tunceli ile Erzincan olmak üzere Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesine gitmek isteyince iskelede uzun araç kuyrukları oluştu. Sırayla feribota bindirilen araçlar, Keban Baraj Gölü üzerinden Tunceli'nin Pertek ilçesine geçiriliyor. O anlar dron ile havadan görüntülenirken, vatandaşlar Pertek köprüsünün yapılmasını talep etti.

Elazığ-Pertek feribot iskelesinde olduklarını aktaran Serdal Aslan, "Burada bayramda ve yaz sezonunda bir kilometreyi geçecek araç kuyrukları oluşuyor. Burada bu sezonlarda çok sıkıntılı süreç geçiyoruz. Feribotların hepsi yoğunluğu atlatabilmek için hep birlikte çalışıyor ama yine de tamamen o yoğunluğu atlatamıyor. İnsanlar burada mağdur olarak geri dönüp alternatif yolları kullanmak zorunda kalıyorlar. Buraya bir köprü istiyoruz. Trabzon'a Erzincan'a giden vatandaşlar var. Mutlak ve mutlak bu insanların köprü ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. İnsanlar burada mağdur oluyor" dedi.

Burada bir trafik sıkıntı yaşadıklarını belirten Önder Altaş, "Tatilin de etkisinin olmasıyla birlikte Elazığ ve Tunceli için çok sıkıntılı bir trafik yoğunluğu var. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz. Yarım saattir burada feribot sırası bekliyorum biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.