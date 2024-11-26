Elbistan\'da Kar Yağışı Vatandaşları Zor Durumda Bıraktı

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Elbistan'da kar çilesine, vatandaş tepkisi kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası bir vatandaş yolların kapalı olduğunu, tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yapılmadığından dert yandı.

İlçe genelinde birçok yolun ulaşıma kapandığı belirtilirken, vatandaşlar ilçe belediye ekiplerinin yetersizliğinden şikayetçi. Vatandaşlar, kar yağışının günlerdir devam etmesine rağmen bölgede hiçbir kar küreme aracı görmediklerini ifade ediyor. "Yollar kapalı, ekip yok, buzlama çalışması yapılmıyor" diyen Elbistanlılar, duruma tepki gösterdi. Özellikle mahalle aralarında ulaşımın tamamen durduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden acil müdahale beklediklerini dile getirdi.

İlçede birçok sürücü araçlarını hareket ettiremediği için mağdur olurken, yayalar da buzlanma nedeniyle zorluk yaşıyor. Bir vatandaş, "Bu kadar kar yağmasına rağmen ne bir kar küreme aracı var ne de yollar temizleniyor" şeklinde konuştu.

Kar yağışının devam etmesiyle birlikte Elbistan halkı, buzlanma ve ulaşım probleminin bir an önce çözülmesini istiyor.