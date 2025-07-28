Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ahmet Darıcı yönetimindeki 46 HK 719 plakalı otomobil, Elbistan- Ekinözü kara yolunun Belen mevkisinde devrilip ters döndü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Döndü Darıcı (83) Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Döndü Darıcı, kurtarılamadı.
Darıcı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elbistan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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