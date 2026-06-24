Elmadağ'da Gökyüzü Gözlem Şenliği - Son Dakika
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Elmadağ'da Gökyüzü Gözlem Şenliği

24.06.2026 11:54
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Elmadağ Anadolu Lisesi, 4 yapım teleskop ile gökyüzü gözlem etkinliği düzenledi.

Elmadağ Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 4 el yapımı Newton tipi teleskop ile "Gökyüzü Gözlem Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin bilimsel üretim süreçlerine aktif katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar teleskoplar aracılığıyla gökyüzü gözlemi yapma imkanı buldu.

Türk-İslam bilim tarihinin önemli isimlerinden Ali Kuşçu ve Uluğ Bey'in bilim dünyasına katkıları hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı programa, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da katıldı.???????

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elmadağ'da Gökyüzü Gözlem Şenliği - Son Dakika

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