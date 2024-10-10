Emekli General: Gazze'deki Bombalamalar Rastgele

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Ürdünlü emekli General Kasid Ahmed, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaptığının, medyada iddia edildiği gibi "Generaller Planı" değil "rastgele bombalama" olduğunu söyledi.

Emekli general Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde işlediği soykırımla, büyük bir siyonist proje çerçevesinde Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki güvensiz El-Mevasi bölgesine tehcir etmeyi amaçladığını vurguladı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'da yaşayan Filistinlilere evlerini terk etmeleri ve Gazze Şeridi'nin güneyinde güvenli olduğunu öne sürdüğü Mevasi bölgesine gitmeleri çağrısında bulunmuştu.

İsrail medyasında bu adımın, Gazze Şeridi'nin kuzeyini boşaltma ve bölgeye yerleşim hazırlığı amacıyla sıkı bir kuşatmayı öngören "Generaller Planı"nın bir parçası olduğunu bildirmişti.

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesi ise geçen ay, "Generaller Planı" adı verilen bir tehcir planının eski generaller tarafından hazırlanarak hükümete sunulduğunu duyurmuştu.

Plana göre, Filistinlilerin tehcirinin ardından bölgenin kuşatılması ve silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında bir tercihe zorlanması sağlanacak. Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru ve tüm mahalleler de kapalı askeri bölge olacak.

İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanan plana, onlarca eski rütbeli subay ve general destek oluyor.

"Israel Hayom" gazetesinin 18 Eylül'de yayımladığı haberde de koalisyon hükümetindeki bakanların da içinde bulunduğu 27 kişinin, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehciri için hazırlanan planı uygulaması için Başbakan Binyamin Netanyahu'ya mektup yazdığı bildirilmişti.

Ana hedef Filistinlileri tehcir etmek

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde başlattığı planın, teorik olarak "yerinden etme kastıyla yok etmeyi" amaçladığını dile getiren Ahmed, bunun "büyük bir siyonist proje" kapsamında yapılmak istendiğine dikkati çekti.

Askeri uzman Ahmed, " İ srail ordusu Gazze Şeridi'ni buradaki askeri operasyonlarını kolaylaştıracak şekilde bölmek ve parçalamak istiyor. Şu anda yapılmak istenen şey, Gazze'nin kuzeyinin tamamen boşaltılması veya az bir nüfusun kalmasıdır." diye konuştu.

Ahmed, bu bölgenin, Çin öncülüğündeki İpek Yolu'na karşı ABD ve diğer tarafların bölgede uygulamayı hedeflediği Hindistan, Orta Doğu (İsrail) ve Avrupa arasındaki ekonomik koridor projesiyle bağlantılı olduğunu savundu.

Emekli general Ahmed, sahayı kontrol etmenin, direnişin rolünü sınırlamalarına ve direnişçilerin peşine düşmelerine olanak tanıyacağını ve bunun da bu ekonomik koridora yönelik potansiyel tehditleri sınırlayacağını ifade etti.

Gerçeklerin İsrail'in askeri açıdan başarısızlığını doğruladığını savunan Ahmed, bunu doğrulayan şeyin de Gazzelilerin maruz kaldıkları saldırılara rağmen topraklarına bağlılığı ve oradan ayrılmayı reddetmeleri olduğunu söyledi.

Ahmed, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, bir yandan direnişe, diğer yandan da halka askeri baskı yapmaya çalışıyor ve Gazze'de direnişsiz, bedel ödemeden bir iktidar rejimi kurmanın peşinde. Ancak bu gerçekleşmeyecek ya da tökezleyecek çünkü onun adına hareket edecek bir taraf yok."

Emekli general Ahmed, "Siyonist proje, Gazze'nin tamamen boşaltılmasını amaçlıyor ve şu anda yaşananlar, ilk aşama olarak El-Mevasi'ye doğru tehcir etme amaçlı bir soykırımdır." diyerek, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaptığı şeyin rastgele bombalamaktan ibaret olduğuna dikkati çekti.