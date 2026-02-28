Emekli Öğretmen İlyas Önen'e Duygusal Veda - Son Dakika
Emekli Öğretmen İlyas Önen'e Duygusal Veda

28.02.2026 14:30
36 yıl sonra emekliye ayrılan İlyas Önen, öğrencileri ve öğretmenleriyle duygusal bir vedalaştı.

OSMANİYE'de 36 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni İlyas Önen (65), Güneysu İlkokulundan emekliye ayrıldı. Önen için düzenlenen törende, hoparlörlerden ünlü müzik grubu Zakkum'un seslendirdiği 'Hatıran Yeter' isimli şarkı çalındı. Öğreticiler ve öğretmenler İlyas Önen öğretmene 'Seniz özleyeceğiz, güle güle hocam' sözleriyle uğurladılar.

Adnan Oğuz Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmeni İlyas Önen, okuldaki son dersinin ardından düzenlenen veda programıyla emekliye ayrıldı. Sınıfından öğrencilerinin ve öğretmenlerin alkışlarıyla çıkan İlyas Önen, okul koridorları ve merdivenlerde kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilerin arasından geçerken, hoparlörlerden ünlü müzik grubu Zakkum ve Ferdi Tayfur'un seslendirdiği 'Hatıran Yeter' isimli şarkı çalındı. Yüzlerini, üzerinde öğretmenlerinin fotoğrafının yer aldığı renkli çıktılarla kapatan öğrenciler, "Sizi çok seviyoruz hocam, sizi özleyeceğiz, güle güle" sözleriyle öğretmenlerini uğurladı. İlyas Önen'de öğrencilerine tek tek sarılarak vedalaştı. Duygusal konuşmaların ardından İlyas Önen, öğrencileri ve meslektaşları tarafından alkışlarla okuldan uğurlandı. Sanal medyada paylaşılan veda görüntüleri ilgi gördü. Okul Müdürü Halil Sümbül, eğitime adanmış bir ömrün ardından emekliye ayrılan İlyas Önen'e, eğitim camiasına sunduğu değerli katkılar için teşekkür ederek sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir emeklilik hayatı temennisinde bulundu.

Haber: İbrahim EMÜL – kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

