Emekli Personel için Veda Programı

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Samsun'da 19 Mayıs Belediyesinden emekli olan personel için veda programı düzendi.

19 Mayıs Belediyesinden emekli olan personel için mesai arkadaşları tarafından veda programı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, buradaki konuşmasında, emekli olan personele katkı ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Topaloğlu, "Uzun süre belediyemizde halkımıza hizmet veren arkadaşlarımız için bir aradayız. Hepimizin ortak derdi, ilçemize ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmektir. Göreve geldiğimiz günden itibaren çalışarak ilçemize ve halkımıza önemli hizmetler sunduk. Bizden yana hakkımız varsa helal olsun. Belediyemizdeki emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda ailenizle sağlık ve mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Topaloğlu, daha sonra emekli olan personele plaket verdi.