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Emekli polis memuru kiracısını vurdu, adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Emekli polis memuru kiracısını vurdu, adli kontrolle serbest bırakıldı

Kırşehir'de kirasını alamadığını öne süren emekli polis memuru, kiracısını tabancayla vurarak yaraladı. Tutuklu olan saldırgan, tutuklu olduğu süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emekli polis memuru kiracısını vurdu, adli kontrolle serbest bırakıldı
24.01.2024 - 13:57,  Güncelleme: 13:58
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KIRŞEHİR'de kirasını alamadığını öne sürdüğü kiracısı Hüseyin Çetin'i (38) tabancayla vurarak yaralayan emekli polis memuru Salih K., (52) yargılandığı davada, tutuklu olduğu süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 25 Ekim 2022'de Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Emekli polis memuru Salih K., kirasını alamadığını öne sürdüğü, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kiracısı Funda Çetin ile görüşmeye gitti. Salih K. ile Çetin arasında tartışma yaşandı. Eşinin ev sahibi ile tartıştığını öğrenen Hüseyin Çetin de olay yerine geldi. Burada Salih K. ile Hüseyin arasında kavga çıktı. Salih K., belindeki tabancasını çıkararak Hüseyin Çetin'i sol bacağından yaraladı. Çetin hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Salih K. ise 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

'KORKUTMAK İSTERKEN SİLAH ATEŞ ALDI'

Salih K. hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görülen son duruşmasına tutuklu sanık Salih K. ile taraf avukatları katıldı. Mahkemedeki savunmasında Salih K., "Kira yüzünden aramızda bir tartışma yaşadık. O gün de hastanede karşılaştık. Ben Hüseyin ile görüşecekken eşiyle karşılaştım. Hastanenin otoparkına bir anda Hüseyin de geldi ve tartışma büyüdü. Amacım kendisini vurmak değildi. Korkutmak isterken silah bir anda ateş aldı. Olayın buralara kadar geleceğini hiç düşünmedim" dedi.

Mahkeme heyeti, 'kasten yaralama' suçundan 15 aydır tutuklu bulunan Salih K.'nin tutuklu olduğu süreyi göz önünde bulundurularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Duruşma, eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hüseyin Çetin, Kırşehir, Güvenlik, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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