Emine Erdoğan'dan TDT Zirvesi kapsamında düzenlenen programlara ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan TDT Zirvesi kapsamında düzenlenen programlara ilişkin paylaşım:

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- "Bu anlamlı buluşmanın köklü dostluğumuzun ve ortak değerlerimizin kalıcı bir nişanesi olmasını temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen program ve etkinliklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız liderler ve değerli eşleriyle birlikte Beştepe Millet Ormanı'nın açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduk. Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda yer alan kardeş ülkelerimizin otağlarını ziyaret ettik. Devamında Malazgirt Gösteri Merkezi'nde, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan destansı yolculuğunu anlatan 'Atların Dansı: Diriliş Ateşi' gösterisini beğeniyle izledik. Bu anlamlı buluşmanın köklü dostluğumuzun ve ortak değerlerimizin kalıcı bir nişanesi olmasını temenni ediyorum."

Paylaşımda, programlardan fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA
Emine ErdoğanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan TDT Zirvesi kapsamında düzenlenen programlara ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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