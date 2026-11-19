Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Sağlık Bakan Yardımcıları Şuayıp Birinci ve Nurullah Okumuş, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Ümit Kervan, Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü Başkanı Elif Güler Kazancı da yer aldı.

Bakan Memişoğlu, görüşmede, Emine Erdoğan'a İstanbul Sancaktepe'deki Sağlıklı Yaşam Köyü'nde rehabilite edilen bağımlıların yaptığı çantayı hediye etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu ile bir araya geldik. Görüşmemizde, önümüzdeki dönemde düzenlenecek 4. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ile 18. Avrupa İntegratif Tıp Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunduk."