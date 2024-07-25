Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Enerji Kesintisi

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerin bazı duraklarda yapılamadığı duyuruldu.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda elektrik dağıtım kurumu kaynaklı enerji kesintisi yaşandığı bildirildi.
Açıklamada, kesinti nedeniyle seferlerin Balat-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapıldığı aktarıldı.
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