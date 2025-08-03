Eminönü\'nde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Eminönü'nde iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri yanında bulunan silahla tartıştığı kişiye ateş etti. Hedef alınan kişi koşarak kaçmaya çalışırken, saldırgan arkasından rastgele ateş etti. Silah seslerini duyan bölgedeki trafik polisleri, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayda, o sırada kaldırımda yürüyen başka bir kişi bacağından yaralandı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

KAVGADA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Olay saat 18.00 sıralarında Eminönü Ragıp Demir Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle A.B. ve S.Ç. arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine, A.B. yanında bulunan silahla S.Ç.'ye doğru rastgele ateş etmeye başladı. S.Ç. koşarak kaçmaya çalışırken, saldırgan A.B. arkasından ateş etmeye devam etti. Silah seslerini duyan caddede görevli trafik polisleri, saldırgan A.B.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

KALDIRIMDA YÜRÜYEN KİŞİ BACAĞINDAN VURULDU

Olayda, o sırada kaldırımda yürüyen H.A. isimli bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Polis ekibinin durumu telsiz üzerinden bildirmesi üzerine bölgeye acil sağlık ekibi ile takviye polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan A.B. ile saldırının hedefi olan S.Ç., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ayrıca, saldırı sırasında S.Ç.'ye ait aracın da A.B.'nin silahından çıkan mermilerin hedefi olarak zarar gördüğü belirlendi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Görüntülerde, S.Ç. koşarak kaçmaya çalışırken A.B.'nin elindeki silah ile arkasından ateş ettiği anlar yer alıyor.