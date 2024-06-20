Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin refüje girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
O.B. idaresindeki 34 DDM 548 plakalı otomobil, ilçenin Beyören köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan A.B, A.E.B. ve F.S. yaralandı.
Yaralılar, Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Emirdağ'da otomobil refüje girdi: 4 yaralı - Son Dakika
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