Emlakçıyı öldüren sanığa müebbet hapis talebi - Son Dakika
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Emlakçıyı öldüren sanığa müebbet hapis talebi

Emlakçıyı öldüren sanığa müebbet hapis talebi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir emlakçıyı öldüren sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

15.08.2024 14:02
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ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde çalıştığı iş yerinin önünde köpeklere ekmek verme tartışması sonrası yan taraftaki emlakçıda çalışan Mustafa Demir'i (41) pompalı tüfekle vurarak öldürüp, dükkana da rastgele ateş açan Rıza Can Duyar (25) hakkında müebbet ve 14 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yenimahalle ilçesine bağlı İvedik Sanayi Sitesi'nde kapı sistemleri üzerine faaliyet gösteren iş yerinde çalışan Rıza Can Duyar, 5 Mart'ta iş yerinin önündeki bahçenin kenarında köpeklere ekmek bıraktı. Yan taraftaki emlak ofisinde çalışanlar buna tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya döndü. Bu kavgadan bir gün sonra Rıza Can Duyar, pompalı tüfekle emlak ofisine girip masada oturan Mustafa Demir'e ateş etti. Duyar, dışarıya çıkıp iş yerine rastgele ateş etmeye devam etti. Mustafa Demir, hayatını kaybederken, iş yeri sahibi Erdinç Ç. yaralandı. Polis tarafından gözaltına alınan Rıza Can Duyar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede Rıza Can Duyar'ın çalıştığı iş yerinin bahçesine çıktığı ve iş yerine ait cins köpeği beslemek için emlakçıda çalışan Aras S.'nin kullandığı aracın önüne ekmek attığı ve taraflar arasında kavga yaşandığı belirtildi. Duyar'ın ertesi gün evinden getirdiği pompalı tüfekle iş yerine girip Mustafa Demir'e bir el ateş ettiği, ardından dışarıya çıkıp, dükkanda bulunanların dışarıya çıkmaması için iş yerinin camlarına tekrar ateş açtığı belirtildi.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamedeki ifadesinde sanık Rıza Can Duyar, maktul Mustafa Demir ile olaydan yaklaşık 1,5 ay önce sorun yaşadıklarını, kendisine yönelik iki farklı tarihte cinsel sarkıntılık şeklinde eylemde bulunduğunu, her iki olayda da kendisine sözlü ve fiziksel karşılık veremediğini iddia etti. Taciz olayları öncesinde de Mustafa Demir'in kendisine yönelik köpeğe bakması nedeniyle 'pislik temizleyici' gibi hakaretlerde bulunduğunu ve bir gün önce yaşanan kavga sırasında da kendisine saldırması ve vurması nedeniyle çok etkilendiğini öne sürdü. Duyar, bu nedenle olay günü silahla korkutma amacıyla ateş ettiğini, öldürme kastının olmadığını iddia etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

İddianamede iş yeri kamera kayıtlarının incelenmesinde Rıza Can Duyar'ın cinsel taciz iddiasına ilişkin bir görüntüye rastlanmadığı belirtildi. 'Mala zarar verme', 'zincirleme şekilde cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme' ve 'kasten öldürme' eylemlerinin kamera görüntüsüne yansıdığı belirtilerek, Duyar hakkında müebbet ve 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: DHA

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