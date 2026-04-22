Emniyet Genel Müdürü Demirtaş'tan "23 Nisan" mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Türk Polis Teşkilatı olarak, çocuklarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde, kararlılıkla sürdürüyoruz"

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Türk Polis Teşkilatı olarak, çocukların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.

Demirtaş, yayımladığı mesajda, millet iradesinin yegane temsilcisi, kurtuluş mücadelesinin ve demokrasi tarihinin en önemli kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

23 Nisan 1920'nin "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla Türk milletinin kendi kaderine sahip çıktığı, bağımsızlık ve milli iradenin tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu hatırlatan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinin tecelligahı olarak kurtuluş mücadelesinin simgesi olmanın ötesine geçmiş, bu mücadelenin merkezinde yer alarak, egemenliğin sağlam ve kalıcı temeller üzerinde inşasında belirleyici bir rol üstlenmiştir. 23 Nisan'ı 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu kararıyla çocuklara verdiği değeri tüm dünyaya ilan etmiş, 'Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.' sözleriyle de çocuklara olan güvenini ve inancını en açık şekilde dile getirmiştir.

Bu bakımdan çocuklarımız, toplumumuz için ayrı bir anlam ve değer taşımaktadır. Çocuklarımız en kıymetli hazinemizdir. Hayatımıza anlam katan en değerli varlıklarımızdır. Yarınlarımızın mimarı, geleceğimizin teminatıdır. Bu anlayışla Türk Polis Teşkilatı olarak bizler, çocuklarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde, kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 106'ncı yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

23 Nisan, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 21:07:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.