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Emniyet Müdürü Çevik: Denizde Tarama Halindeyiz - Son Dakika
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Emniyet Müdürü Çevik: Denizde Tarama Halindeyiz

Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) gazetecilerle bir araya gelerek 2023 yılı genel değerlendirmesi yaptı. Çevik, sahile vuran cesetlerle ilgili konuşarak, denizde sürekli tarama yapıldığını ve şu ana kadar bir cesede rastlanmadığını belirtti. Ayrıca, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, uyuşturucuyla mücadele ve suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Emniyet Müdürü Çevik: Denizde Tarama Halindeyiz
23.01.2024 - 14:02,
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EMNİYET MÜDÜRÜ ÇEVİK: DENİZDE TARAMA HALİNDEYİZ

Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) gazetecilerle bir araya gelerek 2023 yılı genel değerlendirmesi yaptı. AGC Başkanı İdris Taş'ın eşlik ettiği Çevik, toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Sahile vuran cesetlerle ilgili konuşan Çevik, "Bu konuda valiliğimizin bir açıklaması oldu zaten. 2,5 ay öncesi bir gemi, 90 kişi Akdeniz açıklarına açıldı. Daha sonra o gemiden haber alınamıyor, hala haber yok. Hava muhalefeti nedeniyle geminin battığı yönünde bir değerlendirme var. Bunların kıyılarımıza vurduğu söz konusu. 3-4 cesedin de Kıbrıs'a vurduğunu biliyoruz. Üzerindeki kıyafetlerinden, ayakkabılardan Suriyeli olduğunu anlıyoruz. Sahil Güvenlik, deniz polisimiz sürekli denizde tarama halinde. Şu ana kadar bir cesede rastlamadık" dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE 142 OPERASYON

Çevik, 2023'te terör örgütlerine yönelik 142 operasyon gerçekleştirdiklerini, bu operasyonlarda gözaltına alınan 355 kişiden 18'inin tutuklandığını söylendi. Çevik, "Göçmen kaçakçılarına yönelik 44 operasyon gerçekleştirdik. 68 organizatör gözaltına alındı, 21'i tutuklandı. 1153 düzensiz göçmenden 625'i sınır dışı edildi. İlimizde bu konuda çok ciddi sıkıntı yok. Sadece Kaş'ta zaman zaman oluyor. Serbest kalmış diye bırakmış değiliz. Değişik metotlar ile anbean izliyoruz. İlimizde toplam 123 bin 279 düzenli göçmen bulunmaktadır. 5 bin 213'ü geçici koruma altındaki Suriyeli, 117 bin 52'si ikamet izni ile kalan göçmen, 1014'ü uluslararası koruma kararı ile kalan göçmen" diye konuştu.

'BU İŞİN KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ'

2023'te Interpol tarafından aranan 96 kişinin yakalandığını söyleyen Çevik, "Uyuşturucu konusunda çok ciddi çalışmamız oldu. Tüm kuvvetlerimizle sahada olup, tüm teknik imkanlarımızı kullandık. 8 bin 569 operasyon gerçekleştirdik, 9 bin 584 gözaltı, bunlardan 960'ı tutuklandı. 538 kilogram esrar, 147 kilogram eroin, 61 kilogram metamfetamin, 18 kilogram kokain, 8 kilogram sentetik uyuşturucu, 80 bin 669 ecstasy hap, 308 bin 305 sentetik ecza malzemesi, 1674 kenevir bitkisi ele geçirdik. Rakamlarımız önceki yıllara göre arttı. Diğer illerle de koordinasyon halindeyiz. Uyuşturucu ile mücadelede çok ciddi efor sarf ediyoruz. Bu işin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz" dedi.

Uyuşturucu ile mücadelelerinin sürdüğünü söyleyen Çevik, şöyle konuştu:

"Narkotik Veri Analiz Sistemi dediğimiz bir sistem oluşturuldu. Sistem sayesinde polis bölgesinde nerelerde daha çok uyuşturucu işlemi yapıldığını, satıldığını, nerelerden ihbar geldiğini görüyor. Buna göre de tedbirler alınmaktadır. 2,5 aydır bu sistem kullanılıyor ve 14 bin 501 kişinin incelemesini gerçekleştirmişiz. Antalya olarak narkotik operasyonlarını artıran büyükşehirler arasında ilk sıradayız"

'4 YEREL, 1 ULUSAL SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ'

Suç örgütlerine yönelik operasyonların da devam ettiğini söyleyen Çevik, "Bu sabah bir operasyon daha gerçekleştirdik. İsmail Süner isimli kişinin liderliğini yaptığı örgüte yapılan operasyonda, toplam 12 kişi gözaltına alındı. Bunlar esnafı bıktıran, haraç alan, tehdit eden sokak eşkıyaları. Operasyonla bu örgütü tamamen sildik. Daha önce Kaş'ta yapmıştık benzer bir operasyonu. 1 tek kişi kalmayıncaya kadar sokak eşkıyalarından vatandaşlarımızı kurtarmaya kararlıyız. Çetelere yönelik 78 operasyon gerçekleştirip 275 gözaltı, 105 kişi tutuklandı. 4 yerel 1 ulusal, 5 suç örgütü tamamen çökertildi. Kafasını kaldıranın ensesindeyiz" diye konuştu.

'YABANCILARIN ŞÜPHELİ OLARAK KARIŞTIĞI OLAY SAYISI 4 BİN 313'

Personelin çoğunun sokakta olduğunu belirten Çevik, "Polis bölgesinde 2 milyon 22 bin 131 kişi var. 2023 yılında 100 bin 892 asayiş olayı içerisinde yabancıların şüpheli olarak karıştığı olay sayısı 4 bin 313. İlimizdeki 151 bin 443 yabancı, 4 bin 313 suça karışmış. Bir önceki yılda 6 bin 47 kişi karışmış. Önleme faaliyetleriyle bir düşüş var. 7 milyon 439 bin 506 şüpheli şahıs sorgulandı. 36 bin 223 kişiyi yakaladık. 3'te 2 personel tamamını sokağa döktük. 15 kişinin ofiste oturup, yaptığı işi, şu an 2 kişi yapıyor. Onun dışındaki personelin tamamı sokakta" dedi.

'BU UYUŞTURUCU İŞİNE ANT İÇTİK'

6 bin 136 günübirlik konaklama yerinin kontrol edildiğini anlatan Çevik, "Yasa dışı bahse yönelik Türkiye'deki en büyük operasyonu yaptık. 120 kişi gözaltına alındı. 80 araç, 19 villa, arsalar var. Bunların tamamına el konuldu. Bu uyuşturucu işine ant içtik. Bu işle yatıyor, kalkıyorum. Keşke büyük olsa da önce ben parçalasam. Küçük, büyük hepsine ulaşıyoruz. İlimizde öyle baron yok. 1-2 tane vardı, onların da dumanını attırdık. 1-2 bölge, inşallah orayı da tamamen bitireceğiz" diye konuştu.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Emniyet Müdürü Çevik: Denizde Tarama Halindeyiz - Son Dakika


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