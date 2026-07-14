Emniyet Müdürü: FETÖ ile mücadelede taviz yok

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, "Türk Polis Teşkilatı olarak 15 Temmuz gecesi canı pahasına görev yapan kahramanlarımızın ortaya koyduğu mücadele ruhuyla, FETÖ ile mücadelede üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor, bu mücadeleden asla taviz vermiyoruz." ifadesini kullandı.

Fidan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2016'da milletin vatanına, bayrağına, devletine ve demokrasisine sahip çıkarak, tarihe altın harflerle yazılan büyük bir destana imza attığını vurgulayan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen milyonlarca vatandaşın milli iradeyi hedef alan hain darbe girişimine karşı tek yürek olduğunu, ülkesini, demokrasisini ve geleceğini koruduğunu belirtti.

Fidan, FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün, anayasal düzeni ortadan kaldırmayı, devletin meşru otoritesini işlevsiz hale getirmeyi amaçladığına, ülkenin milli güvenliğini ve bekasını hedef aldığına işaret etti.

7'den 70'e vatandaşların sergilediği birliktelik ve dirayetin, demokrasinin öznesinin millet olduğunu bir kez daha teyit ettiğini belirten Fidan, vesayet odaklarının, seçilmiş irade üzerinde tahakküm kuramayacağının açık bir biçimde ortaya konulduğunu vurguladı. Fidan, "Milletimiz, 'İrade Bizim, Zafer Bizim' diyerek, milli iradenin üzerinde hiçbir güç olmayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir." ifadesini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, şunları kaydetti:

"FETÖ ile mücadelemiz, devletimizin tüm kurumlarının işbirliği içerisinde ortaya koyduğu kararlı duruşla kesintisiz şekilde devam etmektedir. Türk Polis Teşkilatı olarak, 15 Temmuz gecesi canı pahasına görev yapan kahramanlarımızın ortaya koyduğu mücadele ruhuyla, FETÖ ile mücadelede üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor, bu mücadeleden asla taviz vermiyoruz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde demokrasimiz, bağımsızlığımız ve ülkemizin geleceği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."