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Emniyetin projesinde 29 bin öğrenci "hayata renk verdi"

Kastamonu Valisi Meftun Dallı:

"Uyuşturucu kadar sosyal medyada çocuklarımız için tehlikeli"

KASTAMONU - Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayata Renk Verelim" ile "Bilinçli Gençlik Sağlıklı Toplum" projeleri çerçevesinde 29 bin öğrenciye ulaşıldı. Projelerin kapanışında konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, uyuşturucu kadar internet ve sosyal medyanın da çocuklar için tehlike oluşturduğunu söyledi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Kronospan Orman Ürünlerinin destekleriyle Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı çerçevesinde başlatılan "Hayata Renk Verelim" ve "Bilinçli Gençlik Sağlıklı Toplum" projeleri sona erdi.

Polis-halk ilinkilerini güçlendirme çalışmalarını genişleterek sürdürmek, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdüren Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı zamanda çocukları ve vatandaşları suç ye suçludan uzaklaştırmak amacıyla hazırlanan proje faaliyetlerini de bir yandan devam ettiriyor.

Bu çerçevede Kronospan Orman Ürünlerinin destekleriyle "Hayata Renk Verelim 2023" ve "Bilinçli Gençlik Sağlıklı Toplum 2023" projelerinde yıl boyunca öğrencilere, gezi, kırtasiye yardımı, bilgilendirme, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle özel bireylere yönelik faaliyetler düzenlendi ve fotoğrafçılık eğitimi verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi'nin de proje paydaşı olduğu projelerde "Hayata Renk Verelim 2023" sosyal sorumluluk projesinde 18 bin 530, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde düzenlenen "Bilinçli Gençlik Sağlıklı Toplum 2023" projesinde de 10 bin 267 öğrenci olmak üzere toplam 28 bin 797 öğrenciye ulaşıldı.

Projelerin sona ermesi sebebiyle Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi Doğa Kültür köyünde kapanış programı düzenlendi.

"Onlardan biri olduğumuzu göstermeyi amaçladık"

Projeye destek veren herkese teşekkür eden Kastamonu İl Emniyet Müdür Kayhan Ay, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçluyla mücadelenin yanında sosyal sorumluluk projeleriyle de çocukların ve gençlerin yanında olduklarını belirtti.

Kastamonu il merkezi ile 19 ilçesini kapsayacak şekilde geçtiğimiz yıl boyunca projelerin devam ettiğini söyleyen Ay, "Anasınıfından başlamak üzere, ilkokul, ortaokul ve liselerimizde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılırken; resim, kompozisyon ve şiir yarışmaları düzenledik. Gençlerimizi Temel Güvenlik Kuralları, Güvenli İnternet Kullanımı, Sosyal Medya Bağımlılığı, Siber Suç-Siber zorbalık konularında bilgilendirdik. Bisiklet, masa tenisi, satranç, voleybol ve atletizm dallarında sporcular yetiştirdik, sinema faaliyetlerinde bir araya geldik. Milli şuurun çocuklarımızda karşılık bulması adına Ankara gezisi ve Çanakkale ziyareti düzenledik. Düzenlenen uçurtma şenliği ile çocuklarımızın eğlenmesini sağladık, hediyeler verdik. Aslında bu tür faaliyetlerle çocuklarımıza polisten korkulmaması gerektiğini, onlardan biri olduğumuzu göstermeyi amaçladık" dedi.

"Halkımızın huzur için her alanda çalışmalarımızı arttırmayı planlıyoruz"

Halkın huzur içinde her alanda çalışmalarını arttırmayı planladıklarını belirten Emniyet Müdürü Kayhan Ay, "Bilinçli Gençlik Sağlıklı Toplum projesi çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi'nde eğitim gören gençlerimize madde bağımlılığının zararları ve korunma yolları konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Masa tenisi ve satranç turnuvaları düzenledik, dereceye giren gençlerimizi ödüllendirdik. Madde bağımlılığını önlemeye yönelik olarak üniversite öğrencilerimizin katıldığı afiş yarışması düzenledik. 2024 yılında da bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çocuk ve gençlerimizin korunması konusunda denetimlerimize devam ederken bilgilendirme ve sosyal etkinliklerle bir araya geleceğiz. Mesai arkadaşlarımla birlikte Kastamonu'da halkımızın huzur ve güvenliği için her alanda çalışmalarımızı arttırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Sizler bir adım önde olacaksınız ki, toplum bir adım öne çıkmış olsun"

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, "Hayata renk vermenin değişik değişik yolları var. Hayata kimisi müzikle renk vermeye çalışır, kimisi müzikle sporla vermeye çalışır, kimisinin resme ilgisi vardır, kimisinin başka bir alana merakı vardır, elbette bunlar hep bir araya geldiğinde toplumunda değişik değişik renklere kavuştuğunu görüyoruz. Zaten ilerlemekte böyle olur. Sizler bir adım önde olacaksınız ki, toplum bir adım öne çıkmış olsun" şeklinde konuştu.

"Gençlerimizin, çocuklarımızın gönüllerinden yakalamış oldunuz"

Uyuşturucu kadar internet ve sosyal medyanın da zararlı olduğunu vurgulayan Kastamonu Valisi Meftun Dallı da, şöyle konuştu: "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Merhum Nuri Pakdil; 'İnsanı gönlünden yakalayacaksın, insanı gönlünden yakalayamazsan, bir süre sonra elinden nasıl kayıp gittiğini görürsün' diyor. Gerçekleştirdiğiniz projelerle gençlerimizin, çocuklarımızın gönüllerinden yakalamış oldunuz. Çok güzel işler yapılmış. İçinde yaşadığımız dönem tarih boyunca en hızlı değişimin ve dönüşümün yaşandığı bir dönem. Değişimin ve dönüşümün getirdiği, geleneksel olarak bildiğimiz insan yetiştirme prosedürlerin çok dışında riskleri, problemleri de beraberinde getiriyor. Bunlardan en büyük sorunu uyuşturucu, internet ve sosyal medya. Sosyal medya alanında çok ciddi problemler var, bu konuda dikkatli olmak lazım. Her kesimin bu konuda ellerinden geleni yapması lazım"