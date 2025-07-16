"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Hudutsuz Sevda" dizilerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan oyuncu Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Başarılı oyuncu, kanser tedavisi görüyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabında, Törün'ün vefatı dolayısıyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Tiyatro ve dizi dünyamızın kıymetli isimlerinden Emre Törün'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanat hayatı boyunca sahnede ve ekranda uzun yıllar emek veren Törün'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat dünyamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Emre Törün hakkında

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, yönetmen ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı Törün, 1972'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

Sanat hayatına 1996'da "Kara Melek" dizisiyle adım atan Törün, dizide dört sezon rol aldı.

Başarılı oyuncu, televizyon kariyerine "Arka Sokaklar", "Bir Zamanlar Kıbrıs", "Üç Kız Kardeş" ve "Mahsusa: Trablusgarb" adlı yapımlarla devam etti.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde 2015-2017'de canlandırdığı "Nevzat Çankırılı" karakteriyle geniş izleyici kitlesi tarafından tanınan Törün, son olarak "Hudutsuz Sevda" dizisinde Şeref karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Televizyon çalışmalarının yanı sıra uzun yıllar tiyatro sahnelerinde de görev yapan sanatçı, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da çeşitli projelerde yer aldı.