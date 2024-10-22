Endonezya'da Arakanlı Müslümanlar Teknede Bekliyor - Son Dakika
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Endonezya'da Arakanlı Müslümanlar Teknede Bekliyor

140 Arakanlı Müslüman, Endonezya'nın Açe bölgesinde karaya çıkmalarına izin verilmediği için teknede bekliyor.

22.10.2024 18:17
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LABUHAN Endonezya'nın Açe bölgesinde yaklaşık 140 Arakanlı Müslümanın, "bölge sakinlerinin karaya çıkmalarına izin vermediği" gerekçesiyle teknede beklediği bildirildi.

Bölge polisinden yapılan açıklamada, 200'den fazla Arakanlı Müslümanı taşıyan teknenin 9 Ekim'de Bangladeş'teki Cox's Bazar bölgesinden Malezya'ya doğru yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerden yaklaşık 50'sinin Endonezya'nın Riau bölgesinde tekneden indiği, 11'inin sağlık problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve 3'ünün ise yolda hayatını kaybettiği kaydedildi.

Teknenin, 18 Ekim'den bu yana kıyıda bekletildiği ifade edildi.

Güney Açe'deki balıkçı topluluğundan Muhammed Jabal, "başka bölgelerde yerel halka huzursuzluk verdiği" öne sürülerek Arakanlı Müslümanların karaya çıkmalarına izin verilmediğini savundu.

Jabal, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve bölge halkının teknede bekleyenlere yiyecek temin ettiğini aktardı.

Teknenin beklediği kıyıdaki limanda, halkın Arakanlı Müslümanları bölgede istemediğini belirten bir afiş yer aldı.

Teknedeki Arakanlı Müslümanlardan bazılarının farklı ülkelere gitmek için para ödediği belirtilirken, bölge polisinin insan kaçakçılığı nedeniyle 3 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

UNHCR'den Endonezya hükümetine çağrı

The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Endonezya'daki UNHCR görevlisi Faisal Rahman, yaptığı açıklamada, teknede bekleyen Arakanlı Müslümanların güvenle karaya çıkması için Endonezya hükümetine çağrı yaptı.

Rahman, "UNHCR ve ortakları, bu savunmasız insanlara destek olmaya ve çok ihtiyaç duydukları yardımı sağlamaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

UNHCR verilerine göre, Kasım 2023'ün ortalarından 20 Eylül'e kadar 2 bin 26 Arakanlı Müslüman teknelerle Endonezya'ya ulaştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış; olaylarda çoğu Müslüman, binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyondan fazla kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Bangladeş, Ağustos 2017'de Myanmar'da gerçekleştirilen askeri baskının ardından Arakan'dan kaçan 1 milyona yakın Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'da Arakanlı Müslümanlar Teknede Bekliyor - Son Dakika

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