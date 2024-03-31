Endonezya'da Askeri Tesis Patlaması Sonrası İtfaiye Ekipleri Çalışmalara Başladı

Karabük'te Minibüs Şoförü Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Karabük'te minibüs şoförü, Şirinevler Mahallesi Pazaryeri mevkisinde rahatsızlanan bir yolcuyu güzergahını değiştirerek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yolcu, sağlık personeline teslim edildikten sonra durumunun iyi olduğu belirtildi. O anlar, minibüsün güvenlik kamerası ve bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.