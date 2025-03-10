Endonezya'da Kaçak Altın Madeni Çöktü: 7 Ölü

CAKARTA, 10 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın doğusunda yer alan Maluku eyaletinde kaçak işletilen bir altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 7 madenci hayatını kaybederken 6'sı ağır yaralandı.

Buru Bölgesi Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Ahmat Henaulu, yaşanan kazanın cumartesi günü Waelata bölgesinde bulunan madenin şiddetli yağış maruz kalması nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının kemik kırıkları ve ciddi yaraları olduğunu kaydeden Henaulu, kurtarma ofisi ve polisin, olası başka kayıp ihbarları için tetikte olduğunu belirtti.