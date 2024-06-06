Endonezya'daki Ibu Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti

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CAKARTA, 6 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'daki Halmahera adasında bulunan Ibu Yanardağı Perşembe sabahı yeniden faaliyete geçerek 1.000 metre yüksekliğe ulaşan volkanik küller püskürttü.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Müdahale Merkezi, yerel saatle sabah 08.11'de başlayıp iki dakikadan uzun süren patlamanın, kuzeybatıya doğru hareket eden yoğun gri küller ve kara bulutlar oluşturduğunu belirtti.

Ibu Yanardağı daha önce de saat 01.30 sularında patlayarak 5.000 metre yüksekliğe ulaşan benzer bir kül bulutu püskürtmüştü. Yanardağ böylece bir hafta içinde beşinci kez patlamış oldu.

16 Mayıs'tan bu yana volkanik faaliyetlerinde belirgin artış görülen Ibu Yanardağı en yüksek alarm seviyesinde bulunuyor. Kraterin 7 kilometre kuzeyindeki ve 4 kilometre çevresindeki tehlike bölgesinden uzak durulması tavsiye ediliyor.

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Endonezya, dünyadaki volkanların büyük bir kısmına ev sahipliği yapıyor.