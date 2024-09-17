Endonezya'dan Filistin Destek Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Endonezya'dan Filistin Destek Açıklaması

Endonezya\'dan Filistin Destek Açıklaması

Endonezya, BM'de Filistin'in karar tasarısını destekleyeceğini ve işgalin sona ermesini istedi.

17.09.2024 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Arrmanatha Nasir, BM Genel Kurulunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararı uyarınca harekete geçmesi gerektiğini belirterek, Endonezya'nın, Filistin'in sunduğu karar tasarısını içtenlikle destekleyeceğini açıkladı.

BM Genel Kurulunda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasal sonuçlarına ilişkin acil oturum düzenlendi.

Endonezya'nın BM Daimi Temsilcisi Nasir, burada yaptığı konuşmada, uluslararası hukukun istikrarlı küresel toplumun temelinde olduğunu belirterek, "Dünyanın mahkemesi Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i işgalinin yasa dışı olduğunu açıkça ortaya koydu." diye konuştu.

Nasir, küresel olarak harekete geçilmemesinin işgalin sürmesine, Filistin halkının adaletsizliğe maruz kalmasına ve acı çekmesine neden olduğunu ifade ederek, "Genel Kurul, UAD kararı uyarınca harekete geçmeli. İşgal sona ermeli." dedi.

"Endonezya, Filistin'in sunduğu karar tasarısını içtenlikle destekleyecek." diyen Nasir, bu karar tasarısının, söz konusu adaletsizliklere yönelik meşru adımlar içerdiğine dikkati çekti.

Nasir, UAD'nin tavsiyelerinin uygulanmasının önemli olduğunu belirterek, "Tüm devletler Filistin'i devlet olarak tanımalı, Birleşmiş Milletler de tam üyeliğini ve Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemeli." diye konuştu.

Sistematik apartheidin, ayrımcılığın ve adaletsizliğin sona ermesi gerektiğini vurgulayan Nasir, "BM Şartı'nın bütünlüğünü korumalıyız." dedi.

Nasir, siyasi ve iki devletli çözümün önemine dikkati çekerek, Filistin'in eşit şartlarda olacağı barış müzakeresi için uluslararası bir konferans düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Karar tasarısı

Filistin'in sunduğu karar tasarısında, "İsrail'in daha fazla gecikme olmadan işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı mevcudiyetini sonlandırmasını ve bunu karar kabul edildikten sonraki 12 ay içinde gerçekleştirmesini talep ediyoruz." ifadesi yer alıyor.

İsrail'in UAD kararları uyarınca işgale son vermesinin talep edilmesinin yanı sıra yeni yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırması ve tüm yerleşim yerlerinden çekilmesi istenilen karar tasarısında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında neden olduğu zararı da telafi etmesi gerektiğine işaret ediliyor.

Karar tasarısında, bu bağlamda "tüm üye ülkelerden uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini" yerine getirmeleri istenilerek, Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemeleri, İsrail'in oluşturduğu yasa dışı durumu kabul etmemeleri, İsrail'e yardım etmemeleri ve gerekli yaptırımları uygulamaları talep ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Endonezya, Diplomasi, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'dan Filistin Destek Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:18 İsrail’in Lübnan’a düzenlediği siber saldırıya Türkiye’den ilk tepki geldi İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki geldi
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
19:28 Görüşmeye damga vuran an Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek Acun’a farklı tarife uyguladı Görüşmeye damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek Acun'a farklı tarife uyguladı
17:56 Dünya böylesini ilk kez gördü İsrail’den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 00:08:54. #1.12#
SON DAKİKA: Endonezya'dan Filistin Destek Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement