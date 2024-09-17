Endonezya\'dan Filistin Destek Açıklaması

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Endonezya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Arrmanatha Nasir, BM Genel Kurulunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararı uyarınca harekete geçmesi gerektiğini belirterek, Endonezya'nın, Filistin'in sunduğu karar tasarısını içtenlikle destekleyeceğini açıkladı.

BM Genel Kurulunda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasal sonuçlarına ilişkin acil oturum düzenlendi.

Endonezya'nın BM Daimi Temsilcisi Nasir, burada yaptığı konuşmada, uluslararası hukukun istikrarlı küresel toplumun temelinde olduğunu belirterek, "Dünyanın mahkemesi Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i işgalinin yasa dışı olduğunu açıkça ortaya koydu." diye konuştu.

Nasir, küresel olarak harekete geçilmemesinin işgalin sürmesine, Filistin halkının adaletsizliğe maruz kalmasına ve acı çekmesine neden olduğunu ifade ederek, "Genel Kurul, UAD kararı uyarınca harekete geçmeli. İşgal sona ermeli." dedi.

"Endonezya, Filistin'in sunduğu karar tasarısını içtenlikle destekleyecek." diyen Nasir, bu karar tasarısının, söz konusu adaletsizliklere yönelik meşru adımlar içerdiğine dikkati çekti.

Nasir, UAD'nin tavsiyelerinin uygulanmasının önemli olduğunu belirterek, "Tüm devletler Filistin'i devlet olarak tanımalı, Birleşmiş Milletler de tam üyeliğini ve Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemeli." diye konuştu.

Sistematik apartheidin, ayrımcılığın ve adaletsizliğin sona ermesi gerektiğini vurgulayan Nasir, "BM Şartı'nın bütünlüğünü korumalıyız." dedi.

Nasir, siyasi ve iki devletli çözümün önemine dikkati çekerek, Filistin'in eşit şartlarda olacağı barış müzakeresi için uluslararası bir konferans düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Karar tasarısı

Filistin'in sunduğu karar tasarısında, "İsrail'in daha fazla gecikme olmadan işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı mevcudiyetini sonlandırmasını ve bunu karar kabul edildikten sonraki 12 ay içinde gerçekleştirmesini talep ediyoruz." ifadesi yer alıyor.

İsrail'in UAD kararları uyarınca işgale son vermesinin talep edilmesinin yanı sıra yeni yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırması ve tüm yerleşim yerlerinden çekilmesi istenilen karar tasarısında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında neden olduğu zararı da telafi etmesi gerektiğine işaret ediliyor.

Karar tasarısında, bu bağlamda "tüm üye ülkelerden uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini" yerine getirmeleri istenilerek, Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemeleri, İsrail'in oluşturduğu yasa dışı durumu kabul etmemeleri, İsrail'e yardım etmemeleri ve gerekli yaptırımları uygulamaları talep ediliyor.