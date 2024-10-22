Endonezya'dan İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika
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Endonezya'dan İsrail'e Sert Kınama

Endonezya, İsrail'in Gazze'deki hastanelere saldırılarını uluslararası hukuka aykırı buldu.

22.10.2024 14:48
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Endonezya, İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ni hedef alan saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, Gazze'ye yönelik saldırıları ve kuşatmayı şiddetle kınadı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından İsrail'in Endonezya Hastanesi'ni hedef alan ve Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Endonezya, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde ciddi açlığa ve sayısız Filistinlinin ölümüne neden olan kuşatmasını ve saldırılarını şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi dahil sağlık tesisleri ve çalışanlarını hedef alan saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğuna dikkati çekilen açıklamada, hastane, sağlık çalışanları ve tedavi gören hastaların istisnasız şekilde korunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine, İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi için "kararlı adımlar" atma çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, yoğun saldırı ve kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Endonezya Hastanesi'ni 19 Ekim'de tanklarla vurmuş, saldırılar sonucunda jeneratörler devre dışı kalmıştı.

İsrail ordusu, dün de Endonezya Hastanesi'ni doğrudan hedef alarak ateşe vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'dan İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika

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