Endülüs'te Sağın Zaferi: Halk Partisi Seçimleri Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Endülüs'te Sağın Zaferi: Halk Partisi Seçimleri Kazandı

18.05.2026 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endülüs'teki yerel seçimlerde Halk Partisi (PP) kazanarak hükümeti kurmak için Vox'un desteğine ihtiyaç duyacak.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs özerk bölgesinde yapılan yerel parlamento seçimlerini, 2019'dan bu yana burada iktidarda olan, İspanya Meclisinde ana muhalefette bulunan, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) kazandı.

İspanya'nın 17 özerk yönetimi arasında, 8,7 milyon ile en fazla nüfusa sahip olan, yüzölçümü bakımından ülkenin ikinci en büyük özerk yönetimi ve toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasıla açısından İspanya'nın üçüncü büyük ekonomisi olarak öne çıkan Endülüs'te bugün yerel parlamento seçimleri yapıldı.

Endülüs'te son olarak Haziran 2022'de yapılan özerk parlamento seçiminde yüzde 56 olan katılım oranı, bu seçimlerde yüzde 64'ün üzerine çıktı.

Endülüs'te 2019'dan bu yana özerk hükümet başkanı olan PP'nin bu bölgedeki lideri Juan Manuel Moreno Bonilla, toplamda 109 sandalyesi olan özerk yönetim parlamentosunda 53 milletvekili çıkardı.

Son seçimlere nazaran 5 milletvekili kaybeden PP, yerel parlamentoda çoğunluğu iki milletvekili ile yakalayamadı.

PP'nin hükümeti kurabilmek için aşırı sağcı Vox partisinin dışarıdan desteğini alması gerekecek.

Vox, milletvekili sayısını 1 artırarak, 15'e çıkardı.

Sosyalistlerin Endülüs'teki siyasi güç kaybı devam ediyor

Endülüs'te ilk yerel parlamento seçimlerinin yapıldığı 1978'den 2019'a kadar tek başına ya da koalisyon ile iktidarda kalan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ise geçmişte İspanya'daki en büyük siyasi kalesindeki güç kaybını bu seçimlerde de sürdürdü.

Son olarak 2022'deki özerk parlamento seçimlerinde Endülüs'te 30 milletvekili ile temsil edilen PSOE, tarihi bir hezimet alarak 28'e düştü.

Endülüs'te 109 sandalyeli özerk yönetim parlamentosunun, resmi olmayan sonuçlara (sandıkların yüzde 99'u açıldı) göre dağılımı şu şekilde oluştu: PP 53, PSOE 28, Vox 15, sol görüşlü partilerden Adelante Andalucia 8, Por Andalucia 5.

İspanya 2027'de genel seçime gidecek

İspanya'da 2019'dan bu yana iktidarda olan PSOE, 2023 yılındaki son genel seçimlerde sol görüşlü partilerin ittifakı Sumar ile azınlık koalisyon hükümeti kurmuştu.

PSOE, Aralık 2025'ten bu yana sırasıyla Extremadura, Aragon, Kastilya ve Leon ve son olarak Endülüs özerk yönetimlerinde yapılan yerel parlamento seçimlerinde yenilgi aldı.

Bu dört yerel parlamentoda birinci parti çıkan PP, Vox'un desteğiyle hükümeti kurdu.

İspanya normal şartlarda 2027 yazında genel seçime gidecek.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endülüs'te Sağın Zaferi: Halk Partisi Seçimleri Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
AK Parti ve CHP anlaştı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Gaziantep’te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Gaziantep'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti Şampiyonluk el değiştirebilir Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir
Malatya’da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti Malatya'da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti
Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu

00:38
Rıza Perçin’den Fenerbahçe ve Trabzonspor’a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız
Rıza Perçin'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız
00:36
Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı
Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı
00:14
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
22:23
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
22:22
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
22:00
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 02:29:02. #7.13#
SON DAKİKA: Endülüs'te Sağın Zaferi: Halk Partisi Seçimleri Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.