Endülüs'te Sağın Zaferi: Halk Partisi Seçimleri Kazandı

İspanya'nın güneyindeki Endülüs özerk bölgesinde yapılan yerel parlamento seçimlerini, 2019'dan bu yana burada iktidarda olan, İspanya Meclisinde ana muhalefette bulunan, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) kazandı.

İspanya'nın 17 özerk yönetimi arasında, 8,7 milyon ile en fazla nüfusa sahip olan, yüzölçümü bakımından ülkenin ikinci en büyük özerk yönetimi ve toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasıla açısından İspanya'nın üçüncü büyük ekonomisi olarak öne çıkan Endülüs'te bugün yerel parlamento seçimleri yapıldı.

Endülüs'te son olarak Haziran 2022'de yapılan özerk parlamento seçiminde yüzde 56 olan katılım oranı, bu seçimlerde yüzde 64'ün üzerine çıktı.

Endülüs'te 2019'dan bu yana özerk hükümet başkanı olan PP'nin bu bölgedeki lideri Juan Manuel Moreno Bonilla, toplamda 109 sandalyesi olan özerk yönetim parlamentosunda 53 milletvekili çıkardı.

Son seçimlere nazaran 5 milletvekili kaybeden PP, yerel parlamentoda çoğunluğu iki milletvekili ile yakalayamadı.

PP'nin hükümeti kurabilmek için aşırı sağcı Vox partisinin dışarıdan desteğini alması gerekecek.

Vox, milletvekili sayısını 1 artırarak, 15'e çıkardı.

Sosyalistlerin Endülüs'teki siyasi güç kaybı devam ediyor

Endülüs'te ilk yerel parlamento seçimlerinin yapıldığı 1978'den 2019'a kadar tek başına ya da koalisyon ile iktidarda kalan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ise geçmişte İspanya'daki en büyük siyasi kalesindeki güç kaybını bu seçimlerde de sürdürdü.

Son olarak 2022'deki özerk parlamento seçimlerinde Endülüs'te 30 milletvekili ile temsil edilen PSOE, tarihi bir hezimet alarak 28'e düştü.

Endülüs'te 109 sandalyeli özerk yönetim parlamentosunun, resmi olmayan sonuçlara (sandıkların yüzde 99'u açıldı) göre dağılımı şu şekilde oluştu: PP 53, PSOE 28, Vox 15, sol görüşlü partilerden Adelante Andalucia 8, Por Andalucia 5.

İspanya 2027'de genel seçime gidecek

İspanya'da 2019'dan bu yana iktidarda olan PSOE, 2023 yılındaki son genel seçimlerde sol görüşlü partilerin ittifakı Sumar ile azınlık koalisyon hükümeti kurmuştu.

PSOE, Aralık 2025'ten bu yana sırasıyla Extremadura, Aragon, Kastilya ve Leon ve son olarak Endülüs özerk yönetimlerinde yapılan yerel parlamento seçimlerinde yenilgi aldı.

Bu dört yerel parlamentoda birinci parti çıkan PP, Vox'un desteğiyle hükümeti kurdu.

İspanya normal şartlarda 2027 yazında genel seçime gidecek.