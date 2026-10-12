Enez Hasköy\'de domuzlara çarpan iki araçtan biri şarampole devrildi, yaralanan olmadı

Enez Hasköy'de domuzlara çarpan iki araçtan biri şarampole devrildi, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enez Hasköy'de sürücülerin fark edemediği domuzlar nedeniyle 2 otomobil hasar gördü. Araçlardan biri domuza çarparak durabildi, diğeri şarampole devrildi; kazalarda yaralanan olmadı.
Enez'de yola çıkan domuzlara çarpan 2 otomobilde hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Hasköy'de yola aniden çıkan domuzları fark edemeyen sürücülerden biri domuza çarparak durabildi, diğer araç şarampole devrildi.
Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.
Kahve makinesi almak isterken dolandırıldı
Edirne'de kahve makinesi almak isterken dolandırılan kişi polise başvurdu.
Sosyal medyada gördüğü kahve makinesini satın almak isteyen H.A, F.M'ye 6 bin lira gönderdi.
H.A, paranın hesabına gelmediğini iddia ederek ürünü göndermeyen F.M'den şikayetçi oldu.
Motosikletten düşerek yaralandı
Edirne'de motosikletten düşen sürücü hafif yaralandı.
Fatih Mahallesi'nde motosikletiyle seyreden E.K, direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü.
Hafif şekilde yaralanan sürücünün tedavisi sağlık ekiplerince götürüldüğü hastanede yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?