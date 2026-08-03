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Enflasyon Maaşları Eritiyor

Enflasyon Maaşları Eritiyor
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Yüksek enflasyon, emekli ve asgari ücretleri eritirken, yıl sonunda enflasyonun %30'u aşabileceği belirtiliyor.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - 3 yılı aşkın süredir devam eden dezenflasyon programına karşın bir türlü üstesinden gelinemeyen yüksek enflasyon, maaş, aylık ve asgari ücreti vurmaya devam ediyor. Temmuzda, yasal bir düzenlemeyle 23 bin 552 TL'ye çıkarılan en düşük emekli aylığının, ilk ayda 419 TL'si eridi. Yıl başında 28 bin 75 TL'ye yükseltilen asgari ücret, ocak-temmuz döneminde 7 ayda 5 bin 766 TL buharlaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 1,78 oldu. TÜFE, yıllık bazda da yüzde 31,75 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye, 3 yılı aşkın süredir dezenflasyon programı uyguluyor. Ancak, enflasyon bir türlü istenen düzeye gerilemiyor. Nisan'da yüzde 32 düzeyini gören enflasyon, patinaj yapmaya ve bu düzeylerini korumaya devam ediyor. Uzmanlar, yıl sonunda enflasyonun yüzde 30'u aşabileceğine işaret ediyor.

YÜKSEK ENFLASYON MAAŞ, AYLIK VE ASGARİ ÜCRETİ ERİTİYOR

Yüksek enflasyon, maaş, aylık ve asgari ücreti eritiyor. Temmuzda, yasal bir düzenlemeyle 23 bin 552 TL'ye çıkarılan en düşük emekli aylığının, ilk ayda 419 TL'si eridi. Yıl başında 28 bin 75 TL'ye yükseltilen asgari ücret, ocak-temmuz döneminde 7 ayda 5 bin 766 TL buharlaştı.

Kamu çalışanlarına, bu yılın ocak-haziran dönemine ilişkin enflasyon farkı hariç yılın ikinci yarısının enflasyonunu karşılaması amacıyla yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı yapılmıştı. Bu zammın yüzde 25'i, diğer bir deyişle dörtte biri daha ilk ayda (temmuzda) eridi.

İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerine, yapılan yüzde 17,76 oranındaki zammın yüzde 10'u da daha ilk aydan temmuz ayıyla birlikte eridi.

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enflasyon Maaşları Eritiyor - Son Dakika

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