Engelli Bireylerden Anlamlı Yemin Töreni - Son Dakika
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Engelli Bireylerden Anlamlı Yemin Töreni

Sakarya'da düzenlenen temsili askerlik töreninde engelli bireyler duygusal anlar yaşadı.

15.05.2025 15:29
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Engel tanımayan vatan sevgisi: Yemin töreni tüyleri diken diken etti

SAKARYA - Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen "Temsili Askerlik Töreni" ile engelli bireyler bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı. Törende hep bir ağızdan okunan asker yemini tüyleri diken diken etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın her yıl 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Türkiye genelinde organize ettiği temsili askerlik uygulaması Sakarya'da da gerçekleştirildi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nın ev sahipliğinde Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, engelli bireyler, sabah saatlerinde aileleriyle birlikte kışlaya geldi. Kamuflajlarını giyerek tören alanında yemin eden temsili askerler, duygu dolu anlar yaşattı. Yemin töreninin ardından temsili askerlere terhis belgeleri takdim edildi, törene katılanlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikte konuşan Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, "Bizim yapmakta en fazla keyif aldığımız törenlerden birisidir bu. Kıtalarda görev yaparken erlerimizin yemin törenlerinde de keyif alıyorduk. Anne ve babalarıyla onların heyecanına ortak olmak bize gençliğimizi hatırlatan bir durumdu. Bu elbiseyi giymek heyecan verici bir durum. Çocukluğumuzdan itibaren duvarlarda mutlaka asker üniformalı birisi olurdu. Dedelerimizi, babalarımızı, ağabeylerimizi gördük. Şimdi de bizim resimlerimiz, annelerimizin, kendimizin ve çocuklarımızın evlerindeki duvarlarını süslüyor. Bu asker elbisesinin başka hiçbir millette olmayan anlam ve değeri var. Bugün evlatlarıyla gurur duyan ailelerle bir araya gelmek bizlere mutluluk veriyor" dedi.

"Türk milleti, asker bir millettir"

Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, "Hepimizin çok iyi bildiği gibi Türk milleti, asker bir millettir. İl Jandarma Komutanımız metne bağlı kalamayacağım dedi ve benim de bir yazılı metnim var ama burada siz değerli annelerin, babaların, kardeşlerin, özel kardeşlerimizin ve Mehmetçiğimizin duygu ve düşüncesi, gözlerindeki o parıltı inanın hiçbir metin veya yazı ile anlatılamayacak derecede yüksek. Öyle bir güzellik ve enerji var ki burada, bunları biz yazıya döksek bile ifade edemeyiz. Ancak yüreğimizde, gönlümüzde hissederiz ve o da sizlere yüzümüzdeki tebessümle geri döner" diye konuştu.

"Bizler bir günlük dahi olsa yemin ederek bugün gerçek birer asker olduk"

Özel birey Murat Sarıoğlu'nun Bayrak şiirini okumasının ardından kürsüye çıkan diğer bir özel birey ise yaptığı konuşmasında, "Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nın çatısı altında, hepinizin huzurunda bizler bir günlük dahi olsa yemin ederek bugün gerçek birer asker olduk. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Kışla nizamiyesinden girdiğimiz anda bizlere karşı gösterilen sevgi, şefkat ve sıcak bir aile ortamı oluşmasını sağlayan, bizleri askerliğe hazırlamak maksadıyla tüm imkanlarını seferber ederek bizlerden emeğini esirgemeyen tüm komutanlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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