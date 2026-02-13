Engelli Çocuklar için İzin Tavsiyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Engelli Çocuklar için İzin Tavsiyesi

13.02.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KDK, engelli çocukların eğitimi için kamu çalışanına saatlik izin verilmesini önerdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), engelli çocukları olan bir kamu çalışanının başvurusunda, çocukların eğitimi ve bakımı için saatlik izin verilmesi yönünde tavsiyede bulundu.

Engelli çocukları olan bir kamu çalışanı, özel eğitim görmesi gereken çocuklarının günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalıştığı kurumdan saatlik izin talebinde bulundu.

Gün içinde kullanacağı izinlerin, yıllık tanımlanan 80 saatlik mazeret izninden düşüleceği yanıtını alan vatandaş, kendisine haftada 2 gün 3'er saat izin verilmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.

Başvurucuyu haklı bulan KDK, kamu kurumuna, çocukların eğitimi ve bakımı için çalışana izin kullandırılması yönünde tavsiyede bulundu.

KDK'nin kararında, engellilerin, toplumun diğer kesimine göre dezavantajlı konumda olması nedeniyle hem engelli bireylere hem de onların yardımına ihtiyaç duydukları yakınlarına yönelik uygulamaların hassas bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Engelli bireylerin eğitimleri kapsamındaki ihtiyaçları için onlara bakmakla yükümlü kamu çalışanlarına ayrıca bir izin verilmesinin eğitim hakkına uygun bir düzenleme olacağına işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Kanunen bakmakla yükümlü engelli yakını bulunan kamu çalışanlarına uygulanan izinler bakımından engelli bireylerin diğer bireylerle eşit koşullarda, hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanması, toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve çocuğun üstün yararının gözetilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, başvurana çocuklarının eğitimi ve bakımı için gerekli kolaylığın sağlanmasını teminen çocuğunun eğitimi amacıyla izin kullandırılması yönünde tavsiyede bulunulması gerektiği değerlendirilmiştir."

Kaynak: AA

Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Çocuklar için İzin Tavsiyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Icardi’nin geleceği ne olacak Dursun Özbek tarih verip duyurdu Icardi'nin geleceği ne olacak? Dursun Özbek tarih verip duyurdu

13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 13:26:47. #7.11#
SON DAKİKA: Engelli Çocuklar için İzin Tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.