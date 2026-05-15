Engelli gençler için temsili askerlik yemini

15.05.2026 18:21
İstanbul Boğaz Komutanlığınca Engelliler Haftası dolayısıyla 4 engelli genç için bir günlük temsili askerlik eğitimi ve yemin töreni düzenlendi.

Beykoz'daki komutanlıkta saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende gençler, üniformalarını giyerek yemin etti ve temsili terhis belgelerini aldı.

Törende konuşan İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Özgür Erken, temsili askerlik uygulamasının asil Türk milletinin vatanına ve Cumhuriyet'ine beslediği büyük sevginin göstergesi olduğunu söyledi.

Uygulamanın dünyada ilk ve tek örnek olduğunu ifade eden Erken, şöyle konuştu:

"İşte bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, memleketimizin dört bir köşesinde benzer program dahilinde askerlik çağındaki evlatlarımız askerlik hizmetini yerine getirmektedir. Bu kapsamda karşımızda bulunan gençlerimiz, kutsal vatani görevleri olan askerlik hizmetini yerine getirmek için biraz sonra icra edecekleri askerlik yeminiyle milletimizin onurlu evlatları arasındaki yerlerini alacak.

Değerli aileler, asker ocağına getirdiğiniz evlatlarınızın yetiştirilmesi ve askerliğe hazır edilebilmesi için gösterdiğiniz gayret ve çalışmalarınız, her türlü takdirin üzerindedir. Ne mutlu sizlere ki yürekleri vatan, millet ve Atatürk sevgisiyle dolu gençlerimizi bugün Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiniz."

"Bundan sonra da komutanlığımızın kapıları sizler için sonsuza kadar açık kalacak"

Tuğamiral Erken, temsili askerlik eğitimine katılan engelli gençlere seslenerek, "Bugün, hatırası hayatınız boyunca anılarınızdan ve yüreğinizden çıkmayacak mutlu bir gündür. Biraz sonra mukaddes şehit kanlarıyla renklenmiş bayrağımız üzerindeki silahı tutarak ve omuz omuza vererek yemin edecek ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah arkadaşlığı saflarına katılacaksınız. Sevginizde, düşüncenizde ve başarınızda engel yoktur. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bundan sonra da gönlümüzün ve komutanlığımızın kapıları sizler için sonsuza kadar açık kalacaktır. Andınız Yüce Türk milletine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine, değerli ailelerinize ve sizlere hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra temsili askerlik yapan gençlerden Eren Şahman'ın "Vasiyet" şiirini okumasının ardından gençlere terhis belgeleri verildi.

Gençlerden Emir Saraç'ın babası Ahmet Tolga Saraç, programın Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin çocuklarına verdiği değeri gösterdiğini belirtti.

Yapılan törenle engelli gençlerin bayrak ve vatan gururunu taşımalarının sağlandığını vurgulayan Saraç, "Aileler olarak çok mutlu ve minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Vatanımızı, milletimizi yönetenlere çok teşekkür ediyoruz. Vatanımız ve milletimizle çok gurur duyuyoruz." dedi.

Yusuf Samet Enci'nin babası Gökhan Enci ise "Oğlumu bu şekilde gördüğüm için çok sevindim. Çok gururlu ve onurluyum." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Programın sonunda aileler fotoğraf çektirdi ve yemekhanede çocuklarıyla yemek yedi.

Yemin törenine, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Su Altı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay, Beykoz İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü, Beykoz Sosyal Hizmetler Müdürü Fatma Enise Özel ve Salim Düzgit İlkokulu öğrencileri de katıldı.

Kaynak: AA

