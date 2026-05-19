Engelli Gençten Anlamlı Bayrak Şiiri
Engelli Gençten Anlamlı Bayrak Şiiri

19.05.2026 18:12
Bakan Göktaş, engelli gencin Çanakkale'deki 'Bayrak Şiiri' videosunu paylaştı ve destek verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa Kula Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon Merkezi'nden destek alan engelli gencin, Çanakkale'de "Bayrak Şiiri"ni okuduğu videoya ilişkin paylaşımda bulundu.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Safiye, bize gönderdiğin o güzel video ve içten mesajın yüreğimize dokundu. Devletimizin şefkat eliyle tanıştığın ilk günden bu yana, azminle, başarınla ve her geçen yıl aştığın engellerle seni gururla takip ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ecdadımızın destan yazdığı Çanakkale'den bizlere seslenmen de benim için ayrıca çok kıymetli oldu. Senin gibi güzel yürekli gençlerimiz, en büyük umut kaynağımız. Sizlere baktıkça yalnızca gururlanmıyor, her birinizi yürekten alkışlıyoruz. Belki bir gün yolumuz kesişir, birlikte sohbet etme fırsatı da buluruz. İlhamımız, inancımız ve yarınlarımız sizlersiniz. İyi ki varsınız."

Kaynak: AA

